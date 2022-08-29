لحملة الدبلوم فأعلى.. أرامكو سينوبك للتكرير تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات الدبلوم فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مهندس تفتيش:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس هندسة ميكانيكية.

معتمد كمهندس محترف من معهد هندسي معترف به.

شهادة في ISO: 55001 (مطلوب شهادة API واحدة على الأقل.

أربع (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

فني مستودع:

المؤهلات والخبرات:

دبلوم سنتين (2) في الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها.

إدارة النقل والخدمات اللوجستية.

تقنيات الشراء.

تحليل التكلفة.

إدارة البائعين والعقود.

تحسين عمليات سلسلة التوريد.

فهرسة قطع الغيار وتوحيدها.

مشتريات النفط الخام وتصدير المنتجات. المستودعات والعمليات اللوجستية.

طريقة التقديم :

أوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).