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تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء
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محليات

تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء

تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء
٠٢:٠١:٣٠ ص، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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 تواصل – فريق التحرير:

 

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 3 صفر 1444 هجرية، الموافق 30 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:58 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:28 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 3 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:46

المدينة – 4:43

الرياض – 4:14

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:22

المدينة – 12:23

الرياض – 11:54

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:47

المدينة – 3:51

الرياض – 3:23

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:39

المدينة – 6:43

الرياض – 6:14

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:09

المدينة –  8:13

الرياض – 7:44

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