وظائف شاغرة بعدة مجالات في الشركة الوطنية للإسكان للعمل بالرياض

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (مملوكة لوزارة الإسكان) عن توفّر وظائف شاغرة للعمل في مختلف المجالات، لحملة البكالوريوس فأعلا، للعمل في الرياض, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مراقب المستندات

ـ مدير إداري

ـ مساح الكميات

ـ هندسة المناظر الطبيعية

ـ مهندس مدني البنية التحتية

ـ مدير العقد

ـ مهندس معماري

ـ مدير أنظمة دعم العملاء

عن الشركة:

الشركة الوطنية للإسكان هي شركة قابضة حكومية تأسست حديثًا ، مملوكة بالكامل لـ (وزارة الإسكان) كذراع استثماري لها، تتولى الشركة الوطنية للإسكان استضافة وتشغيل مبادرات وبرامج الوزارة، عبر تمكين فرق عمل ميدانية وإدارية من تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية البيئة السكنية بالعديد من المحفزات والمنتجات التي ترفع مؤشرات الأعمال وتخدم الشراكة الاستراتيجية مع القطاع العقاري الخاص في المملكة.

طريقة التقديم :

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 29 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: (اضغط هنا)