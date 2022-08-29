عاجل.. تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء بجميع المحافظات العراقية

تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت وكالة الأنباء العراقية في خبر عاجل أن رئاسة الوزراء أعلنت تعطيل الدوام الرسمي لليوم الثلاثاء في جميع المحافظات العراقية.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد أعلن تعليق جلسات الحكومة حتى إشعار آخر بعد اقتحام المتظاهرين مقر الحكومة والقصر الجمهوري وقاعات وغرف الرئاسة.

وفي بيان عاجل لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أكد فيه تعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر، بسبب دخول متظاهرين لمقر المجلس.

وبسبب الأوضاع التي شهدها العراق أمس، اتخذت ثلاث دول خليجية (الإمارات والكويت والبحرين ) قرارات عاجلة بشأن هذا الأمر، حيث حثت سفارة الكويت لدى بغداد رعاياها على مغادرة العراق، وأهابت بالراغبين في السفر تأجيله نظرا للأوضاع التي تشهدها بلاد الرافدين.

من جانبها أعلنت شركة طيران الإمارات تعليق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر؛ على خلفية الأوضاع الأمنية والاضطرابات التي يشهدها العراق.

وفي ذات السياق دعت سفارة البحرين في بغداد، الإثنين، البحرينيين في العراق إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الأمنية الرسمية.

وقالت السفارة في بيان لها : “تدعو سفارة مملكة البحرين في بغداد كافة المواطنين البحرينيين المتواجدين بجمهورية العراق بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، منوهة بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية”.