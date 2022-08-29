الكويت توجه ضربة جديدة: ضبط 100 كيلو حشيش قادمة من إيران عبر مصري

تواصل- فريق التحرير:

وجهت الكويت الإثنين، ضربة جديدة إلى تجار السموم ومروجيها والتي تسلك طريقها من إيران، حيث تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط مقيم مصري بتهمة جلب 100 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة من إيران عن طريق البحر.

وقال مصدر أمني – حسب صحيفة القبس- إن المتهم المصري يعمل لحساب تاجر إيراني، موضحا أن القيمة السوقية للمضبوطات تصل لنحو 300 ألف دينار.

وأضاف المصدر أن ثمة معلومات سرية وردت لرجال المكافحة عن وصول شحنة كبيرة من المخدرات إلى البلاد عن طريق البحر، بمعرفة مقيم مصري، فتم مراقبته والقبض عليه، وجار إحالته إلى النيابة بالمضبوطات.