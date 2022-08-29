الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الكويت توجه ضربة جديدة: ضبط 100 كيلو حشيش قادمة من إيران عبر مصري
عاجل.. تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء بجميع المحافظات العراقية
أكبر الأسماك على الإطلاق.. هل شاهدت كيف يأكل قرش الحوت من قبل؟ (فيديو مذهل)
المراعي تعلن فتح باب التوظيف في 4 مدن .. التخصصات ورابط التقديم
بعد هروبه.. حرق مقر حزب الدعوة التابع لـ نوري المالكي
3 دول خليجية تتخذ هذه القرارات بشأن الأحداث الجارية بالعراق

دولي

الكويت توجه ضربة جديدة: ضبط 100 كيلو حشيش قادمة من إيران عبر مصري

الكويت توجه ضربة جديدة: ضبط 100 كيلو حشيش قادمة من إيران عبر مصري
١٢:٠٥:٤٠ ص، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

وجهت الكويت الإثنين، ضربة جديدة إلى تجار السموم ومروجيها والتي تسلك طريقها من إيران، حيث تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط مقيم مصري بتهمة جلب 100 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة من إيران عن طريق البحر.

وقال مصدر أمني – حسب صحيفة القبس- إن المتهم المصري يعمل لحساب تاجر إيراني، موضحا أن القيمة السوقية للمضبوطات تصل لنحو 300 ألف دينار.

وأضاف المصدر أن ثمة معلومات سرية وردت لرجال المكافحة عن وصول شحنة كبيرة من المخدرات إلى البلاد عن طريق البحر، بمعرفة مقيم مصري، فتم مراقبته والقبض عليه، وجار إحالته إلى النيابة بالمضبوطات.

الكلمات الدلالية:
الحشيش الكويت ايران مصري مكافحة المخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
لماذا تعاقب أمريكا إيران؟.. «الكونجرس» يجيب

لماذا تعاقب أمريكا إيران؟.. «الكونجرس» يجيب

منذ 5 سنوات
الأردن.. تنفيذ حكم الإعدام على “ساجدة الريشاوي” وزياد الكربولي”

الأردن.. تنفيذ حكم الإعدام على “ساجدة الريشاوي” وزياد الكربولي”

منذ 8 سنوات
رد مُهين من قديروف على طلب «ماسك» نزال بوتين

رد مُهين من قديروف على طلب «ماسك» نزال بوتين

منذ 6 أشهر
تقرير: 1.3 مليون قتيل سقطوا بدعوى أمريكا لمكافحة الإرهاب (فيديو)

تقرير: 1.3 مليون قتيل سقطوا بدعوى أمريكا لمكافحة الإرهاب (فيديو)

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *