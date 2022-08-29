الأمن العام: تجنبًا لوقوعك ضحية.. هذه المعلومات لن يطلبها منك موظف المصرف

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الأمن العام أنه تجنبًا لوقوعك ضحية لإحدى الجرائم المعلوماتية؛ فلا تفصح عن معلوماتك لأي شخص.

ونشر الأمن العام إنفوجرافا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أوضح فيه أن هذه المعلومات لن يطلبها منك موظف المصرف، وهي:

ـ الرقم السري للبطاقة البنكية.

ـ كلمات المرور.

ـ كود التفعيل المرسل للجوال.

للإبلاع عن الجرائم المعلوماتية:

ـ مراجعة أقرب مركز شرطة.

ـ عبر تطبيق كلنا أمن.

ـ الاتصال على 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

ـ الاتصال على 999 في بقية مناطق المملكة.