مجلس شؤون الأسرة: 6 طرق للتأديب الإيجابي.. احذر التعنيف اللفظي

تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس شؤون الأسرة، أهمية تقييم سلوك الأبناء دائمًا، مشددا على أهمية تعزيز الإيجابية في تصرفاتهم والابتعاد عن التعنيف اللفظي والجسدي.

وأوضح مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، 6 طرق للتأديب الإيجابي للأبناء كالتالي:

– خصص وقتًا لمناقشتهم والسماع لهم

– الثناء وتقدير الأفعال الحسنة التي يقومون بها

– إشباع حاجة الطفل من التركيز والانتباه

– حدد السلوك السيئ والسلوك الجيد

– إشراك الأبناء في القرارات وحل المشكلات

– الحرمان من الامتيازات