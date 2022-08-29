مجلس شؤون الأسرة: 6 طرق للتأديب الإيجابي.. احذر التعنيف اللفظي
تواصل – فريق التحرير:
أكد مجلس شؤون الأسرة، أهمية تقييم سلوك الأبناء دائمًا، مشددا على أهمية تعزيز الإيجابية في تصرفاتهم والابتعاد عن التعنيف اللفظي والجسدي.
وأوضح مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، 6 طرق للتأديب الإيجابي للأبناء كالتالي:
– خصص وقتًا لمناقشتهم والسماع لهم
– الثناء وتقدير الأفعال الحسنة التي يقومون بها
– إشباع حاجة الطفل من التركيز والانتباه
– حدد السلوك السيئ والسلوك الجيد
– إشراك الأبناء في القرارات وحل المشكلات
– الحرمان من الامتيازات
قيّم سلوك الأبناء دائمًا، عزّز الإيجابية في تصرفاتهم وابتعد عن التعنيف اللفظي والجسدي.#مجلس_شؤون_الأسرة pic.twitter.com/6jHWUw8tXB
— مجلس شؤون الأسرة (@FAC_SA) August 29, 2022