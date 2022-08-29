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مجلس شؤون الأسرة: 6 طرق للتأديب الإيجابي.. احذر التعنيف اللفظي
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الطفل

مجلس شؤون الأسرة: 6 طرق للتأديب الإيجابي.. احذر التعنيف اللفظي

مجلس شؤون الأسرة: 6 طرق للتأديب الإيجابي.. احذر التعنيف اللفظي
١٢:١٥:٥٥ ص، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس شؤون الأسرة، أهمية تقييم سلوك الأبناء دائمًا، مشددا على أهمية تعزيز الإيجابية في تصرفاتهم والابتعاد عن التعنيف اللفظي والجسدي.

وأوضح مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، 6 طرق للتأديب الإيجابي للأبناء كالتالي:

– خصص وقتًا لمناقشتهم والسماع لهم

– الثناء وتقدير الأفعال الحسنة التي يقومون بها

– إشباع حاجة الطفل من التركيز والانتباه

– حدد السلوك السيئ والسلوك الجيد

– إشراك الأبناء في القرارات وحل المشكلات

– الحرمان من الامتيازات

الكلمات الدلالية:
الأبناء الأسرة التأديب الإيجابي تربية الأبناء مجلس شؤون الأسرة

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