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3 دول خليجية تتخذ هذه القرارات بشأن الأحداث الجارية بالعراق
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3 دول خليجية تتخذ هذه القرارات بشأن الأحداث الجارية بالعراق

3 دول خليجية تتخذ هذه القرارات بشأن الأحداث الجارية بالعراق
١١:٢٦:٠٣ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بسبب الأوضاع التي يشهدها العراق اليوم ، اتخذت ثلاث دول خليجية (الإمارات والكويت والبحرين ) قرارات عاجلة بشأن هذا الأمر، حيث حثت سفارة الكويت لدى بغداد رعاياها على مغادرة العراق، وأهابت بالراغبين في السفر تأجيله نظرا للأوضاع التي تشهدها بلاد الرافدين.

من جانبها أعلنت شركة طيران الإمارات تعليق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر؛ على خلفية الأوضاع الأمنية والاضطرابات التي يشهدها العراق.

وفي ذات السياق دعت سفارة البحرين في بغداد، الإثنين، البحرينيين في العراق إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الأمنية الرسمية.

وقالت السفارة في بيان لها : “تدعو سفارة مملكة البحرين في بغداد كافة المواطنين البحرينيين المتواجدين بجمهورية العراق بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، منوهة بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية”.

وكان عشرات المتظاهرين من التيار الصدري، اقتحموا القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

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ماذا يحدث.. قرار عاجل لرئيس الوزراء العراقي بعد اقتحام المتظاهرين لمقرات الحكومة والرئاسة

وأوضحت أن هذا جاء بعد لحظات من إعلان قيادة العمليات المشتركة في العراق حظر التجوال الشامل في بغداد اعتبارًا من الساعة الثالثة والنصف ظهر اليوم.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، تعليق جلسات الحكومة حتى إشعار آخر بعد اقتحام المتظاهرين مقر الحكومة والقصر الجمهوري وقاعات وغرف الرئاسة.

وفي بيان عاجل لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أكد فيه تعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر، بسبب دخول متظاهرين لمقر المجلس.

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