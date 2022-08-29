الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أكبر الأسماك على الإطلاق.. هل شاهدت كيف يأكل قرش الحوت من قبل؟ (فيديو مذهل)
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منوعات

أكبر الأسماك على الإطلاق.. هل شاهدت كيف يأكل قرش الحوت من قبل؟ (فيديو مذهل)

أكبر الأسماك على الإطلاق.. هل شاهدت كيف يأكل قرش الحوت من قبل؟ (فيديو مذهل)
١١:٤٥:٣٤ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت صفحات مهتمة بعالم الأسماك، فيديو مذهل لـ “قرش الحوت”، الذي يتميز بضخامة حجمه، يوثق كيف يتناول طعامه.

وأظهر الفيديو قرش الحوت يفتح فمه الكبير قرب سطح الماء ليبتلع كل الأسماك الموجودة حوله والتي تدخل إلى فمه بسهولة نظرًا لضخامته.

وقرش الحوت هو أكبر أنواع أسماك القرش وكذلك أكبر الأسماك على الإطلاق.

وقد يصل طوله إلى 12.65 متر ويبلغ وزنه 21.5 طن، وهو النوع الوحيد من جنس Rhincodon والتي تنتمي إلى فصيلة Rhincodontidae (التي كانت تُسمى Rhinodontes قبل العام 1984).

ويتم العثور على أسماك القرش الحُوت في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في البحار المفتوحة، ويصل عُمرها إلى حوالي 70 عاماً.

وظهر هذا النوع قبل حوالي 60 مليون سنة مضت، وعلى الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها، فإنها تتغذى أساساً وإن لم يكن حصراً على العوالق والنباتات الميكروسكوبية والحيوانات والأسماك الصغيرة.

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