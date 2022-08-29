«الكاظمي» يوجه رسالة لجميع القوى السياسية في العراق

تواصل – فريق التحرير:

وجه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، رسالة لجميع القوى السياسية في العراق دعاهم خلالها لتحمل المسؤولية وحفظ الدم العراقي.

وثمن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجميع القوى السياسية لوقف العنف في العراق، وفقا لـ”العربية”.

وفي وقت سابق، صرح مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، باعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي.

ودخل قرار حظر التجوال الشامل حيز التنفيذ، مساء اليوم، في جميع المحافظات والذي أعلنته السلطات في ظل توتر أمني وسياسي شهدته البلاد اليوم مع إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وكان أنصار مقتدى الصدر قد اقتحموا القصر الجمهوري قبل أن تتدخل قوات الأمن وتقوم بإجلائهم من المبنى.

كما سمع دوي إطلاق نار كثيف في المنطقة الخضراء التي يتواجد بها أيضا متظاهرون معارضون للصدر.