الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
المراعي تعلن فتح باب التوظيف في 4 مدن .. التخصصات ورابط التقديم
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محليات

المراعي تعلن فتح باب التوظيف في 4 مدن .. التخصصات ورابط التقديم

المراعي تعلن فتح باب التوظيف في 4 مدن .. التخصصات ورابط التقديم
١١:٣٥:٢٠ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير السلامة والمخاطر.

موظف موارد بشرية (دواجن).

أخصائي تشغيل النظام (النقل واللوجستيات).

مدير المنتج (DJB).

منسق النقل (النقل واللوجستيات).

فني محاسبة (مبيعات).

مسؤول محاسبة أول (دواجن).

فني محاسبة (دواجن).

مساعد مدير L & D (الشركات).

مدير تسويق.

عن الشركة:

تُعد شركة المراعي الرائدة في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط؛ وأكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا على مستوى العالم. ومنذ تأسيس شركتنا في عام 1977م، أصبحت علامة “المراعي” التجارية اسمًا مرادفًا للجودة بين المستهلكين في مختلف أنحاء المنطقة. فنحن نعيش ونعمل كل يوم بشعار: “جودة تستحق الثقة”.

طريقة التقديم:

أوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 29 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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