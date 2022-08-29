«الهلال الأحمر» تحذر من أشهر عادة يفعلها معظم الناس عند إصابة شخص بـ«الغصة»

تواصل- فريق التحرير:

حذرت هيئة الهلال الأحمر، من عادة شائعة بين معظم الناس يقومون بها عند إصابة شخص بانسداد مجرى الهواء “الغصة”.

وشددت “الهلال الأحمر”، من الضرب على ظهر الشخص الذي يعاني من انسداد مجرى الهواء أو إعطائه الماء عند محاولة إسعافه.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، منشورًا تحذر من الضرب على الظهر في هذه الحالة، مؤكدة أنه في حال الانسداد الشديد لمجرى الهواء، بحيث لا يستطيع المصاب السعال أو الكلام أو التنفس، يتم تطبيق طريقة الضغطات البطنية “هيملك” حتى خروج الجسم الغريب.

يُذكر أن الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر باشرت خلال النصف الأول من العام الجاري 500.228 بلاغ.

وقالت هيئة الهلال الأحمر، في بيان سابق لها، إنها تمكَّنت من مباشرة 397.127 حالةً منها، ونقل 256.877 حالةً إلى مستشفيات المملكة المختلفة.