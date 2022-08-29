بقيمة 7 مليارات دولار..عجلان وإخوانه القابضة توقع اتفاقيات برعاية رئيس الوزراء الماليزي مع شركائها في ماليزيا

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وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتوطين الصناعات العسكرية ونقل التقنية وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 أبرمت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة مع شركائها الماليزيين يوم الإثنين 29 أغسطس (10) اتفاقيات بقيمة تبلغ نحو 7 مليارات دولار برعاية رئيس الوزراء الماليزي السيد إسماعيل صبري، وبحضور الأستاذ محمد عبد العزيز العجلان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، ومعالي المهندس علي الحازمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة وفريق الإدارة العليا، وحضور معالي وزير الخارجية ومحافظ وزارة التجارة الدولية والصناعات والرئيس التنفيذي للجنة تطوير الاستثمار الماليزي، وتضمنت الاتفاقيات مشاريع نوعية مختلفة ذات اهتمامات مشتركة في مجال الصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والترفيه، والصناعات الدفاعية، والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين.

وقال الأستاذ محمد العجلان إن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة اعتمدت استراتيجيتها الاستثمارية المحلية والدولية انطلاقًا من توجيهات سمو ولي العهد- يحفظه الله- بالتوجه نحو الاستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتنويع مصادر الدخل الوطني ونقل التقنية، مؤكدًا أن الدعم الحكومي واهتمام وتوجيهات سمو ولي العهد الأمين شكلت حافزًا كبيرًا وداعماً مهمًا للقطاع الخاص السعودي للانطلاق نحو آفاق أوسع من الاستثمارات النوعية ذات البعد الوطني الاستراتيجي، إضافة إلى ما تشكله مكانة المملكة دوليًا من أهمية حيث تجد الاستثمارات السعودية ترحيبًا واسعًا في جميع الدول.

وأشار العجلان إلى أن هذه الاتفاقيات تتضمن عدة مشاريع من ضمنها مشروع تصنيع أشباه الموصلات مع شركة DNEX وشركة Foxconn، إضافة إلى مناقشة التعاون الدفاعي الاستراتيجي بين مجموعة عجلان وإخوانه القابضة والصناعات الدفاعية في ماليزيا.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين من خلال تطوير برامج وآليات فعالة للتعاون في الجهود المبذولة لجميع المشاريع المستقبلية ذات الاهتمام المشترك وما يليها، سيتعاون الشركاء ويعملون معًا في مجالات التجارة، والاستثمار، وتبادل المعرفة، وتسهيل الجهود الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.

تهدف مجموعة عجلان وإخوانه القابضة والشركاء الماليزيين إلى تطوير برامج وآليات فعالة لتعزيز التعاون بين البلدين للاستثمار في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك: الصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والترفيه، والصناعات الدفاعية. وتضم مجموعة الشركات: سيلتيرا (SilTerra)، في اشباه المواصلات FOXCOM &DNEX، الأمن السيبراني الماليزي، وايروداين (Aerodyne)، ونادي القابضة (NADI Holdings)، مركز موارد الجينوم (Genomics Resources Centre)، وايزي ستور (EasyStore)، وسفنيو (Sevenue)، وماي ايفنتس الدولية (MYEVENTS)، وميتا يونيفيرس (Meta Universe)، وتويست كود تكنولوجيز (Twistcode Technologies).