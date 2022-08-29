بعد تداول خرائط جوية لإزالة أحياء سكنية بالمدينة المنورة.. الأمانة تصدر بيانًا توضيحيًا

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة، بيانًا توضيحيًا ردًا على الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار خرائط جوية تشير إلى التوجه لإزالة بعض الأحياء السكنية في المدينة المنورة.

وأكدت الأمانة في بيانها، أنه لا صحة لتلك الإشاعات على الإطلاق وأن الصور المتداولة هي نسخة مجتزأة لمشروع دراسة مقترحة لتحسين المشهد الحضري وتحديد احتياجات ومتطلبات الأحياء السكنية المستهدفة بما يعزز جودة الحياة فيها ضمن برنامج أنسنة المدينة.

وتابع البيان : وتود الأمانة التأكيد على أن المشاريع الجديدة والتطويرية يتم الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية لكافة الجهات الحكومية في المدينة المنورة.