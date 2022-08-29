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مشهد مأساوي.. أسد ولبؤة وشبل ينهشون رجلًا داخل حديقة حيوان حتى الموت
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مشهد مأساوي.. أسد ولبؤة وشبل ينهشون رجلًا داخل حديقة حيوان حتى الموت

مشهد مأساوي.. أسد ولبؤة وشبل ينهشون رجلًا داخل حديقة حيوان حتى الموت
١٠:٠٨:٠٧ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في مشهد مأساوي وغير مفهوم، اقتحم رجل بيت الأسود داخل حديقة الحيوان في أكرا عاصمة غانا، ما أدى إلى الفتك به من قبل أسد ولبؤة وشبلهما، حسب الوكالة الحكومية المكلفة بحماية الحيوانات البرية.

وأشارت لجنة الغابات في غانا في بيان إلى أن “سلطات حديقة حيوانات أكرا رصدت خلال دورية روتينية رجلاً في منتصف العمر يقفز فوق السياج الأمني ويدخل إلى حظيرة الأسد”.

وأضافت اللجنة أن “الدخيل أصيب جراء تعرضه لهجوم من قبل أحد الأسود، وتأكدت وفاته متأثراً بجروحه، ونُقلت جثته إلى المشرحة”.

ووُضع الأسد واللبؤة وشبلاهما موقتًا في قفص أثناء انتشال الجثة من الحظيرة.

ولم تُحدد بعد الأسباب التي دفعت هذا الرجل إلى دخول السياج. ودعت حديقة الحيوانات الشرطة لفتح تحقيق.

الكلمات الدلالية:
أسد حديقة الحيوان غانا لبؤة مقتل رجل

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