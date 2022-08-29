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عاجل.. انفجار مدو في شرق العاصمة بغداد
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عاجل.. انفجار مدو في شرق العاصمة بغداد

عاجل.. انفجار مدو في شرق العاصمة بغداد
٠٩:٥٦:١٠ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت مصادر إخبارية سماع دوي انفجار في شرق العاصمة بغداد، وذلك بعدما شهدت العاصمة العراقية يوما استثنائيا بسبب الاحتجاجات العنيفة التي وصلت إلى المنطقة الخضراء ودخلت القصر الجمهوري.

وشهدت بغداد اليوم الإثنين، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله النهائي وغلق كافة المؤسسات.

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إلى ذلك؛ قرر مطار إيراني، اليوم الإثنين، تعليق رحلات الطيران من طهران الى بغداد؛ وعلق مطار الخميني الدولي في إيران كل رحلات الطيران من طهران إلى بغداد حتى إشعار آخر”.

وأوصت وزارة الداخلية الإيرانية المواطنين بعدم زيارة العراق حتى إشعار آخر، فيما طلبت السفارة بمغادرة الإيرانيين الموجودين، على خلفية تصاعد الاحتجاجات في وسط وجنوب بغداد.

الكلمات الدلالية:
العاصمة العراقية المنطقة الخضراء انفجار في بغداد زعيم التيار الصدري

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