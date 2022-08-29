مئات الجنود وطائرات مقاتلة.. روسيا: قوات كييف تكبدت خسائر فادحة بمعارك نيكولايف وخيرسون

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قالت وزارة الدفاع الروسية إنها كبدت قوات كييف خسائر فادحة في معارك محور نيكولايف وخيرسون.

وأضافت الدفاع الروسية، أن قوات كييف شنت هجومًا مضادًا فاشلا على مقاطعتي نيكولايف وخيرسون على ثلاثة محاور، تكبدت خلاله 560 فردا، وطائرتي “سو-25″، وعشرات الدبابات والعربات المدرعة.

وتابعت “القوات الروسية دمرت 26 دبابة أوكرانية، و23 عربة مشاة، وتسع عربات مدرعة من أنواع مختلفة، وأسقطنت طائرتين هجوميتين من طراز سو-25، فيما بلغت خسائر العدو البشرية أكثر من 560 فردا”.

في سياق متصل، أوضحت وكالة “رويترز” في وقت سابق من اليوم نقلا عن متحدثة قيادة العمليات “يوغ” بوزارة الدفاع الأوكرانية، ناتاليا غومينيوك، أن أوكرانيا شنت هجوما مضادا على الجبهة الجنوبية.