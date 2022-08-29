أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الإثنين

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

بالفيديو.. تمزيق صور أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني من قبل محتجين غاضبين في بغداد

قام عدد من المحتجين الغاضبين في شوارع بغداد بإنزال وتمزيق صور أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني.. المزيد هنا :

الدولار يقفز أمام عملات عالمية لأعلى مستوى منذ 20 عامًا

واصل الدولار ارتفاعه أمام العملات العالمية الرئيسية اليوم، وسجل مستوى قياسيا منذ 2002، مدعوما بتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول نيته.. المزيد هنا :

4 خطوات لتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر أبشر

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر منصة.. المزيد هنا :

سقوط قتلى بعد ظهور جماعات مسلحة ترتدي الزي الأسود وتطلق النار على الجيش والمتظاهرين ببغداد

كشف مراسل قناة الإخبارية عن سقوط قتيلين على الأقل بعد ظهور جماعات مسلحة ترتدي الزي الأسود وتطلق النار على الجيش والمتظاهرين بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.. المزيد هنا :

بالفيديو.. لحظة هروب نوري المالكي على طائرة من المنطقة الخضراء لجهة مجهولة

في زخم وتوالي الأحداث الحالية في المنطقة الحضراء وسط بغداد، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طائرة هليكوبتر.. المزيد هنا:

الأولى من نوعها.. نقل أعضاء مريض متوفى دماغيًا من القنفذة إلى الرياض

تمكّن بفضل الله فريق طبي متخصص في زراعة الأعضاء من إجراء عملية بالقنفذة لنقل أعضاء مريض متوفى.. المزيد هنا :

“سكني”: تسليم 594 وحدة لمستفيدي مشروع واحة الخميس في عسير

واصل برنامج سكني، تسليم الأسر المستفيدة وحداتهم السكنية في المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين.. المزيد هنا :

الصين تُغلق أكبر سوق للإلكترونيات بسبب انتشار كورونا

أعلنت السلطات في الصين، أنها قررت غلق أكبر سوق للإلكترونيات في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.. المزيد هنا :

شاهد.. هذا ما سببته الرياح بمكة عقب سحابة النسيم

كشف فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جزء من الأضرار التي تعرضت لها بعض الشوارع جنوب مكة المكرمة اليوم الإثنين.. المزيد هنا :

هل يوجد عُمر محدد لوضع الطفل بالمقعد الأمامي للسيارة؟ المرور يجيب

أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية وضع الأطفال في المقعد الخلفي للسيارة للحفاظ على سلامتهم أثناء القيادة.. المزيد هنا :