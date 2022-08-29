لي أب من الرضاعة وله أخت من الرضاعة فهل تكون عمّة لي؟

تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، هل يحرم على من كان له أب من الرضاعة وهذا الأب له أخت من الرضاعة فكيف تكون منزلتها بالنسبة للابن.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: لي أبٌ من الرضاعة، وله أختٌ من الرضاعة، فهل تكون عمةً لي؟

وأجاب الشيخ بقوله: أبوك من الرضاعة جميع إخوانه وأخواته من النسب والرضاعة أعمام لك، فهذه عمة لك؛ لأنها أخت أبيك، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.