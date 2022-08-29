لهذه الأسباب.. محامٍ:«النيابة» تطالب بأشد عقوبة يسمح بها النظام في جرائم التحرش (فيديو)

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قال المحامي د. تركي الطيار، إن النيابة العامة تمثل المجتمع والحق العام ولذلك تطالب بأشد عقوبة يسمح بها النظام في جرائم التحرش وغيرها.

وأضاف الطيار، في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”، أنه يجدر التنبيه إلى نقطة في هذا الأمر، وهو أن النيابة العامة، حينما تطبق مثل هذه الأنظمة التي توجد فيها العقوبات المحددة فإنها اعتادت برفع لائحة الادعاء العام بالمطالبة بأقصى العقوبة ذلك أن النيابة تمثل المجتمع والحق العام، وتطالب بحقوق المجتمع بما تقتضيه المصلحة العامة، وتطالب بالعقوبة بأعلى وأشد عقوبة يسمح بها النظام.

وتابع المحامي تركي الطيار : “ثم بعد ذلك عندما تُعرض لائحة الادعاء العام، ويرى القاضي أنها ثابتة، هنا القاضي يثبت الإدانة أو لا يرى الإدانة”.

وختم المحامي الطيار بقوله : “فإذا ثبتت الإدانة هنا القاضي يرى الظروف المخففة والمشددة للعقوبة وبناء عليها إما يحكم القاضي كما تريد النيابة بمقدار وشكل العقوبة أو يرى القاضي بأن تخفف للحد الأدنى أو بين الحد لأدنى والأعلى”.