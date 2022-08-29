الدفاع المدني يخمد حريقًا هائلًا في مصنع بحائل (صور)

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، السيطرة على حريق هائل بأحد المصانع في حائل.

ونشر “الدفاع المدني” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا من جهود رجال الدفاع المدني أثناء محاولة السيطرة على الحريق، وعلق عليه بالقول :” أخمد مدني حائل حريقًا في مصنع، ولا إصابات”.

وأظهرت الصور أن الحريق كان كبيرًا، حيث تم التعامل معه من خلال عدة أدوات مختلفة أرضًا وجوًا عبر رافعة عامودية لمحاولة السيطرة عليه، وبعد جهود مضنية تمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده.