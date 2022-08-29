الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. قطة تصفع صحفيا أثناء استضافته في بث مباشر
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منوعات

شاهد.. قطة تصفع صحفيا أثناء استضافته في بث مباشر

شاهد.. قطة تصفع صحفيا أثناء استضافته في بث مباشر
٠٨:٥٦:٠٤ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

استطاعت قطة صغيرة من التسلل من خلف ظهر المعلق الرياضي التركي حسين أوزكوك ثم صفعته بشكل مفاجئ على الهواء مباشرة أثناء استضافته على شاشة قناة “العربية”.

وأظهر مقطع فيديو تناقله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات طريفة جمعت بين قطة ومعلق رياضي خلال بث مباشر له على إحدى المحطات التلفزيونية.

وسألت مذيعة قناة العربية الصحفي مازحة بعد الموقف الطريف الذي شاهده ملايين المشاهدين على الهواء مباشرة، “هل أحضرت قطتك معك؟”.

ولكن المعلق أوزكوك أكد على أنه كان ضيفًا في المنزل الذي تعيش فيه هذه القطة التي اقتحمت البث المباشر وقامت بصفعه على الهواء؛ حيث حقق الفيديو مشاهدات كثيرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

الكلمات الدلالية:
بث مباشر قط مشاغب قناة العربية معلق رياضي ملايين المشاهدين

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