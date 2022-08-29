هيئة الطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، عبر موقع التوظيف الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

كبير أخصائي تطوير الشحن الجوي

الوصف الوظيفي

الحصول على إرشادات الحصول على خدمة النقل بالطيران المدني.

يشرف على اعداد الضوابط و الاشتراطات الخاصة بدوره الناقل الجوي.

يشرف على عملية التنسيق بين الجهات ذات الصلة بعملية الشحنات بأمان و سلاسة وفعالية بين الطائرات و مرافق الاتصالات المختلفة.

يشرف على إعداد التقارير و دراسات اللغة العرض و الطلب و المعوقات و الطابع و الرفع بشكل دوري.

يشرف على اعداد الخطط التطويرية للنشاطات المختلفة بالشحن الجوي و الخدمات اللوجستية

يشرف ويساهم في تطوير والمحافظة على قاعدة بيانات جميع تقارير قطاع الشحن الجوي.

يشرف ويساهم في وضع الية أعمال البحث للشركات العاملة بالقطاع بالتقارير المقدمة من التنفيذ.

المؤهلات والخبرة

الحد الأدنى: 3 الحد الأقصى: 5

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات.

القدرة على إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

القدرة على العمل تحت الضغط وسرعة أخذ القرار.

القدرة على الابتكار وتحسين بيئة العمل.

القدرة على التخطيط والتخطيط.

القدرة على إدارة الوقت.

القدرة على العمل.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).