أسعار العملات والنفط والمعادن في ختام تعاملات اليوم

تواصل- واس:

أصدرتْ وكالةُ الأنباء “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 19.20 .

اليورو 1.00.

الجنيه الإسترليني 0.85.

اليوان الصيني 6.90.

تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:

الذهب 1750.4 دولارًا أمريكياً للأوقية.

الفضة 18.7 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 852.7 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 2122.75 دولارًا للأوقية.

في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:

برنت 104.1 دولارات أمريكية.

نايمكس خفيف 96.21 دولارًا.

نفط الغاز 1149.5 دولارًا.

الغاز الطبيعي 9.372 دولارات.

غاز البروبان 5700 دولارٍ.