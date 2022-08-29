البيت الأبيض عقب تصاعد الأحداث العراقية: حان الوقت لهذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

عبر البيت الأبيض، في تصريحات له مساء اليوم الإثنين عن بالغ القلق بشأن تطورات الأحداث في العاصمة العراقية بغداد، بعد سقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين.

وقال البيت الأبيض “الوقت الآن يجب أن يكون للحوار وليس لدعوات المواجهات والتصعيد”، وندعو كافة الأطراف العراقية للالتزام بالهدوء ووقف العنف.

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وتابع البيت الأبيض “على الفرقاء في العراق حل خلافاتهم بالحوار والدستور، ولا يجب أن تتوقف المؤسسات الحكومية في العراق عن العمل”، وفقا لـ”العربية”.

في سياق متصل، أكدت السفارة الأمريكية في بغداد، أن الاضطرابات في العراق مثيرة للقلق، ويجب أن تتسم التظاهرات بالسلمية.

وأضافت السفارة الأمريكية “لا ينبغي تعريض أمن العراق للخطر، وحان الوقت للحوار وحل الخلافات في العراق”.