الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«بوتين»: يتم حاليًا صنع نظام عالمي جديد
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دولي

«بوتين»: يتم حاليًا صنع نظام عالمي جديد

«بوتين»: يتم حاليًا صنع نظام عالمي جديد
٠٨:٢٨:٤٩ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يتم حاليا استبدال النموذج أحادي القطب، الذي عفا عليه الزمن، بنظام عالمي جديد يقوم على المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة والاعتراف بحق كل دولة وشعب في التنمية السيادية.

وأضاف أن العالم تجاوز النموذج أحادي القطب الذي عفا عليه الزمن، ويتم استبداله بنظام عالمي جديد قائم على الاعتراف بالمسار السيادي لتنمية كل دولة.

وتابع بوتين – في رسالة تحية نشرها اليوم (الإثنين) موقع الرئاسة الروسية (الكرملين) على شبكة الإنترنت، بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع – إن المنتدى هذا العام يُعقد تحت عنوان “نحو عالم متعدد الأقطاب”، وهذا يبدو وثيق الصلة ومهما للغاية بما يحدث في العالم.

وأكد الرئيس الروسي أنه يتم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشكيل مراكز سياسية واقتصادية قوية، تعمل كقوة دافعة لهذه العملية التي لا رجعة فيها.

الكلمات الدلالية:
أحادي القطب أمريكا بوتين نظام عالمي جديد

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