«الحربي»: ميزة جديدة تصل «تيك توك».. يفضل عدم تفعيلها لحماية خصويتك! (فيديو)

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أعلن الخبير التقني سالم الحربي، عن وصول ميزة جديدة لتطبيق تيك توك، والتي من الممكن أن تعرض خصوصية المستخدم للخطر.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، إن هذه الميزة تظهر للأصدقاء أنك نشط وبالتالي تسبب حالة من الإحراج في حالة عدم الرد.

وأضاف سالم الحربي: “من الأفضل عدم تفعيل هذه الميزة حتى تأخذ راحتك على تطبيق تيك توك، ولا تسبب إحراجاً لك في حالة عدم الرد على الأصدقاء حفاظاً على خصوصيتك “.