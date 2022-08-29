إيران تدعو مواطنيها بمغادرة بغداد حتى إشعار آخر

تواصل ـ فريق التحرير:

أوصت وزارة الداخلية الإيرانية المواطنين بعدم زيارة العراق حتى إشعار آخر، فيما طلبت السفارة بمغادرة الإيرانيين الموجودين، على خلفية تصاعد الاحتجاجات في وسط وجنوب بغداد.

وقالت الداخلية في بيان: “نطلب من المواطنين عدم التوجه إلى العراق حتى إشعار آخر حرصا على سلامتهم بالنظر للوضع الأمني في هذا البلد”، ووعدت بـ”عودة الزوار الإيرانيين المتواجدين في النجف وكربلاء مع ضمان سلامتهم”.

من جهتها، طلبت السفارة الإيرانية في العراق من رعاياها المتواجدين في العراق عدم التوجه إلى بغداد والكاظمية وسامراء حتى إشعار آخر بسبب فرض قوانين فرض التجوال في العاصمة العراقية.

هذا وأعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الإثنين، فرض حظر التجوال في جميع أنحاء العراق، بدءا من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين وإلى إشعار آخر.

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إلى ذلك؛ قرر مطار إيراني، اليوم الإثنين، تعليق رحلات الطيران من طهران الى بغداد؛ وعلق مطار الخميني الدولي في إيران كل رحلات الطيران من طهران إلى بغداد حتى إشعار آخر”.

وشهدت بغداد اليوم الإثنين، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله النهائي وغلق كافة المؤسسات.