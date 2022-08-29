بيان عاجل من سفارة البحرين لرعاياها في العراق

تواصل – فريق التحرير:

دعت سفارة مملكة البحرين في بغداد، اليوم الإثنين، رعاياها الموجودين في العراق إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الأمنية الرسمية.

وقالت السفارة في بيان: “تدعو سفارة مملكة البحرين في بغداد كافة المواطنين البحرينيين المتواجدين بجمهورية العراق بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن اماكن التجمعات، منوهة بضرورة إتباع تعليمات السلطات المحلية”.

كما نشرت السفارة أرقام طوارئ لمواطنيها في حال احتاجوا إلى مساعدة أو تعرضوا لأي خطر أو أذى.

وفي تطور عاجل للأحداث في العراق، قامت القوات الأمنية العراقية بدخول القصر الجمهوري وتفريق المتظاهرين.

وكان عشرات المتظاهرين من التيار الصدري، اقتحموا القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت وسائل إعلام عرقية نقلًا عن مصدر في الرئاسة العراقية، أن عشرات المتظاهرين اقتحموا القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء.

وأوضحت أن هذا جاء بعد لحظات من إعلان قيادة العمليات المشتركة في العراق حظر التجوال الشامل في بغداد اعتبارًا من الساعة الثالثة والنصف ظهر اليوم.

أعلن مجلس الوزراء العراقي، تعليق جلسات الحكومة حتى إشعار آخر بعد اقتحام المتظاهرين مقر الحكومة والقصر الجمهوري وقاعات وغرف الرئاسة.

وفي بيان عاجل لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أكد فيه تعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر، بسبب دخول متظاهرين لمقر المجلس.

pic.twitter.com/4GaRsX5d5A — Embassy of Bahrain to Iraq 🇧🇭 🇮🇶 (@BahrainEmbIQ) August 29, 2022

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