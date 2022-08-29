وظائف شاغرة بشركة الخطوط الجوية .. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia) عبر حسابها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات بمقر الشركة بمحافظة جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفية: