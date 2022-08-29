الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بشركة الخطوط الجوية .. التفاصيل ورابط التقديم
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فرص

وظائف شاغرة بشركة الخطوط الجوية .. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بشركة الخطوط الجوية .. التفاصيل ورابط التقديم
٠٧:٥٤:٢٨ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia) عبر حسابها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات بمقر الشركة بمحافظة جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفية:

  • تحليل الإيرادات وإدارتها Revenue Analysis and Management

المؤهلات و الخبرات:

  • الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في: (الهندسة الصناعية ، علوم الحاسب).
  • الحد الأدنى من المعدل التراكمي المقبول هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.

المسؤوليات الوظيفية:

  • إجراء عمليات غير منتظمة ، وتغيير الجدول الزمني ، وتنفيذ متطلبات السعة الزائدة في الحجوزات ، ومراقبة قوائم الانتظار الإقليمية لمزاد PNR وإجراء الرسائل كما هو مطلوب.
  • المشاركة في التحكم في تنفيذ أنظمة وإجراءات الحجز لجميع الرحلات الداخلية / الدولية للقضاء على الممارسات الخاطئة لمستخدمي النظام من أجل تقليل نسبة عدم الحضور وإعادة عرض السعة الزائدة نتيجة لذلك.
  • تقديم المساعدة المتخصصة والفنية في إدارة التعريفات من خلال مراجعة السجلات والبيانات ذات الصلة ، بالإضافة إلى جمع المعلومات من المصادر المناسبة.
  • مراجعة تحسين النظام للحفاظ على بيانات وإجراءات متسقة بالتنسيق مع قسم أتمتة التسويق لحل مشاكل الأتمتة مع إدارة تقنية المعلومات المعنية.
  • تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المساندة للأنظمة الحاسوبية في أحد الأقسام لتطوير متطلبات النظام وتنفيذ التغييرات بالتنسيق مع إدارات تقنية المعلومات المعنية

رابط التقديم:

وأشارت الخطوط الجوية السعودية، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
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