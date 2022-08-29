وظائف شاغرة بشركة الخطوط الجوية .. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia) عبر حسابها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات بمقر الشركة بمحافظة جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفية:
- تحليل الإيرادات وإدارتها Revenue Analysis and Management
المؤهلات و الخبرات:
- الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في: (الهندسة الصناعية ، علوم الحاسب).
- الحد الأدنى من المعدل التراكمي المقبول هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.
المسؤوليات الوظيفية:
- إجراء عمليات غير منتظمة ، وتغيير الجدول الزمني ، وتنفيذ متطلبات السعة الزائدة في الحجوزات ، ومراقبة قوائم الانتظار الإقليمية لمزاد PNR وإجراء الرسائل كما هو مطلوب.
- المشاركة في التحكم في تنفيذ أنظمة وإجراءات الحجز لجميع الرحلات الداخلية / الدولية للقضاء على الممارسات الخاطئة لمستخدمي النظام من أجل تقليل نسبة عدم الحضور وإعادة عرض السعة الزائدة نتيجة لذلك.
- تقديم المساعدة المتخصصة والفنية في إدارة التعريفات من خلال مراجعة السجلات والبيانات ذات الصلة ، بالإضافة إلى جمع المعلومات من المصادر المناسبة.
- مراجعة تحسين النظام للحفاظ على بيانات وإجراءات متسقة بالتنسيق مع قسم أتمتة التسويق لحل مشاكل الأتمتة مع إدارة تقنية المعلومات المعنية.
- تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المساندة للأنظمة الحاسوبية في أحد الأقسام لتطوير متطلبات النظام وتنفيذ التغييرات بالتنسيق مع إدارات تقنية المعلومات المعنية
رابط التقديم:
وأشارت الخطوط الجوية السعودية، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)