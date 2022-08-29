بالفيديو.. تمزيق صور أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني من قبل محتجين غاضبين في بغداد

تواصل ـ فريق التحرير:

قام عدد من المحتجين الغاضبين في شوارع بغداد بإنزال وتمزيق صور أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني.

وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المحتجون الغاضبون وقد أنزلوا عدد من الصور الكبيرة المنتشرة في الشوارع وقاموا بتمزيقها وركلها بالأرجل والأقدام.

على صعيد متصل.. كشف مراسل قناة الإخبارية من بغداد أن متظاهرين غاضبين أحكموا سيطرتهم على معظم المباني الحكومية في عدد من المحافظات العراقية.

وقال المراسل إن المتظاهرين يسيطرون الآن على مباني ذي قار والبصرة وميسان؛ وذلك قبل دقائق من دخول حظر التجوال في العراق حيز التنفيذ.

فيما صرح الرئيس العراقي بأن الظرف العصيب الذي يمر ببلدنا يستدعي إلى ضبط النفس.

وقبل قليل سقط قتيلان على الأقل بعد ظهور جماعات مسلحة ترتدي الزي الأسود وتطلق النار على الجيش والمتظاهرين بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

كما نقلت وكالة رويترز أن شخصين قتلوا وأصيب 19 آخرون في اشتباكات في العاصمة العراقية بغداد؛ فيما قامت القوات الأمنية العراقية بالدخول إلى القصر الجمهوري ومحاولة تفريق المتظاهرين.

من جانبها؛ أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم فرض حظر شامل للتجول في العاصمة بغداد.

وأفادت القيادة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه تقرر فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد، ويشمل السيارات والمواطنين، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم.