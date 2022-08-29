الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مستشفى الملك عبدالله ببيشة ينجح في إجراء عملية لتصحيح انحناء العمود الفقري لمريضة
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محليات

مستشفى الملك عبدالله ببيشة ينجح في إجراء عملية لتصحيح انحناء العمود الفقري لمريضة

مستشفى الملك عبدالله ببيشة ينجح في إجراء عملية لتصحيح انحناء العمود الفقري لمريضة
٠٧:٣٤:٢١ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

تمكّن فريق طبي متخصص بوحدة جراحة العمود الفقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في إجراء عملية لمريضة بعد معاناتها منذ سنوات في الظهر، حيث تم تشخيص حالتها بعد عمل الأشعة والتحاليل اللازمة بوجود انحناء في الظهر وتشوه ظاهر في الظهر.

وقرّر إجراء عملية لتصحيح وتعديل الانحناء، وأُجريت العملية بنجاح لإصلاح الجنف مع تثبيت فقرات الظهر للمريض ولله الحمد.

يذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله ببيشة قدّم خدماته لـ7119 مستفيدا، والعيادات الخارجية لـ4813 مستفيدا, في حين بلغ عدد المرضى المنومين 823 مريضا، كما تم إجراء 331 عميلة جراحية، وذلك خلال شهر يوليو 2022م.

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انحناء العمود الفقري بيشة عملية جراحية مستشفى الملك عبدالله

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