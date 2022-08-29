الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«من شبّ على شيء شاب عليه».. فيديو مؤثر للحظة وفاة رجل في صلاة الفجر
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منوعات

«من شبّ على شيء شاب عليه».. فيديو مؤثر للحظة وفاة رجل في صلاة الفجر

«من شبّ على شيء شاب عليه».. فيديو مؤثر للحظة وفاة رجل في صلاة الفجر
٠٧:١٩:٢٢ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وثقته كاميرا مراقبة فجر اليوم الإثنين في أحد مساجد مدينة رفح في غزة الفلسطينية، للحظة وفاة رجل مسن أثناء دخوله المسجد لأداء صلاة الفجر.

وقال مغردون إن الرجل المسن يدعى رضوان شكشك أبو بلال، وهو من سكان مدينة رفح بقطاع غزة، وقد وقع مشهد الوفاة المتداول خلال دخوله مسجد عباد الرحمن شرق رفح.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقط بكاميرا مراقبة داخل المسجد، المسن وهو يتكئ على عكاز لحظة دخوله من باب المسجد، وبعدما خلع نعاله سقط أرضا داخل المسجد ليهرع أحد المصلين لمحاولة إنقاذه قبل أن يتم إعلان وفاته.
وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، مؤكدين أن الرجل الراحل كان مواظبًا على أداء صلاة الفجر، وعلق البعض عليه بالقول ” من عاش على شئ مات عليه”.

الكلمات الدلالية:
رفح غزة رفع صلاة الفجر مسجد وفاة رجل

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