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سقوط قتلى.. جماعات مسلحة ترتدي الزي الأسود وتطلق النار على الجيش والمتظاهرين ببغداد
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سقوط قتلى.. جماعات مسلحة ترتدي الزي الأسود وتطلق النار على الجيش والمتظاهرين ببغداد

سقوط قتلى.. جماعات مسلحة ترتدي الزي الأسود وتطلق النار على الجيش والمتظاهرين ببغداد
٠٦:٣١:٣٧ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف مراسل قناة الإخبارية عن سقوط قتيلين على الأقل بعد ظهور جماعات مسلحة ترتدي الزي الأسود وتطلق النار على الجيش والمتظاهرين بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

كما نقلت وكالة رويترز أن شخصين قتلوا وأصيب 19 آخرون في اشتباكات في العاصمة العراقية بغداد؛ فيما قامت القوات الأمنية العراقية بالدخول إلى القصر الجمهوري ومحاولة تفريق المتظاهرين.

من جانبها؛ أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم فرض حظر شامل للتجول في العاصمة بغداد.

وأفادت القيادة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه تقرر فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد، ويشمل السيارات والمواطنين، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم.

من جهة أخرى وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مجلس الوزراء بتعليق جلساته حتى إشعار آخر.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن ذلك جاء بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل في القصر الحكومي.

وفي زخم وتوالي الأحداث الحالية في المنطقة الحضراء وسط بغداد، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طائرة هليكوبتر من نوع Mi-17 تخرج من المنطقة الخضراء وتتجه لجهة غير معلومة.

وبحسب الفيديو المتداول تظهر أصوات الحشود على الأرض التي تنادي على رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وتنعته بالجبان الهارب.

وقبل ساعات،  اقتحم عشرات المتظاهرين من التيار الصدري، القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت وسائل إعلام عراقية، نقلًا عن مصدر في الرئاسة العراقية، أن عشرات المتظاهرين اقتحموا القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء.

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اشتباكات مسلحة المنطقة الخضراء جماعات مسلحة بزي أسود نوري المالكي وكالة أبناء العراق

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