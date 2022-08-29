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بالفيديو.. لحظة هروب نوري المالكي على طائرة من المنطقة الخضراء لجهة مجهولة
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بالفيديو.. لحظة هروب نوري المالكي على طائرة من المنطقة الخضراء لجهة مجهولة

بالفيديو.. لحظة هروب نوري المالكي على طائرة من المنطقة الخضراء لجهة مجهولة
٠٦:١٤:١٥ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في زخم وتوالي الأحداث الحالية في المنطقة الحضراء وسط بغداد، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طائرة هليكوبتر من نوع Mi-17 تخرج من المنطقة الخضراء وتتجه لجهة غير معلومة.

وبحسب الفيديو المتداول تظهر أصوات الحشود على الأرض التي تنادي على رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وتنعته بالجبان الهارب.

وقبل ساعات؛ اقتحم عشرات المتظاهرين من التيار الصدري، القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت وسائل إعلام عراقية، نقلًا عن مصدر في الرئاسة العراقية، أن عشرات المتظاهرين اقتحموا القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء.

وأوضحت أن هذا جاء بعد لحظات من إعلان قيادة العمليات المشتركة في العراق حظر التجوال الشامل في بغداد اعتبارًا من الساعة الثالثة والنصف ظهر اليوم.

وقبلها، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنه قرر اعتزال العمل السياسي وبشكل نهائي.

وأكد الصدر غلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر، مع غلق الصفحات التابعة للتيار على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حاول أنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي، اجتياز الحاجز الأمني والتوجه صوب الجسر المعلق.

وفي مقطع فيديو بثته قناة العربية، اقتحم أنصار التيار الصدري قاعات القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء في بغداد، حتى وصلوا إلى غرفة الرئيس.

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أصوات الحشود المنطقة الخضراء جهة مجهولة طائرة هليوكوبتر نوري المالكي

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