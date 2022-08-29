الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أمطار وسيول وتدفق الشلالات غرب المدينة المنورة
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محليات

شاهد.. أمطار وسيول وتدفق الشلالات غرب المدينة المنورة

شاهد.. أمطار وسيول وتدفق الشلالات غرب المدينة المنورة
٠٦:٣٣:٥٧ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار وجريان للسيول وتدفق مياه الشلالات بوادي الصفراء غرب المدينة المنورة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

الكلمات الدلالية:
أمطار الشلالات المدينة المنورة جريان السيول سيول

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