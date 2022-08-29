‏«الغذاء والدواء» تعلن ضبط 3 آلاف منتجًا مخالفًا داخل منشأة في جازان

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، عن رصد منشأة غذائية غير مرخصة، لمزاولة نشاطها في جازان وذلك بعد تتبع مصادر منتجات مخالفة لاشتراطات البطاقة التغذوية.

وأضافت “الغذاء والدواء” في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم ضبط 3 آلاف منتج مخالف، مشيرة إلى استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة.

وكتب حساب الهيئة :” رصدت الغذاء والدواء منشأة غذائية غير مرخصة لمزاولة نشاطها في جازان بعد تتبع مصادر منتجات مخالفة لاشتراطات البطاقة التغذوية، وتم ضبط 3 آلاف منتج مُخالف واستكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة”.

وعلى الجانب الآخر حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجموعة من الأطعمة التي تساهم في زيادة الدهون والسكريات بالجسم، دون أن تمنحه العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاج إليها.

وقالت الهيئة في منشور لها على تويتر، إن من بين هذه الأطعمة شراب النكتار، ورقائق البطاطس المقلية، والمشروبات الغازية.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن هذه الأطعمة تحتوي على كميات عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأطعمة، فقيرة بالفيتامينات والمعادن الضرورية، التي يحتاج إليها الجسم.

ونصحت الهيئة بالتقليل من هذه الأطعمة قدر الإمكان، نظرًا لعدم كثرة العناصر الغذائية فيها.