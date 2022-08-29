الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تقل 300 شخص.. حريق هائل على متن سفينة قبالة سواحل السويد
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دولي

تقل 300 شخص.. حريق هائل على متن سفينة قبالة سواحل السويد

تقل 300 شخص.. حريق هائل على متن سفينة قبالة سواحل السويد
٠٦:٠٨:٠٤ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

اندلع حريق هائل على متن سفينة تقل 300 شخص في بحر البلطيق، اليوم الإثنين، وتحديدًا قبالة ضواحي السويد، وذلك بحسب موقع euro weekly news.

وفقًا للإدارة البحرية فقد تم استنفار جميع الوحدات المتوفرة والقوارب والمروحيات والسفن الأخرى الموجودة في المنطقة المجاورة لإنقاذ الأشخاص البالغ عددهم 300 شخص على متن سفينة Stena Scandica.

وقالت ليزا ميورننغ، المتحدثة باسم الإدارة البحرية النرويجية لموقع افتونبلاديت: “إنه لم يرد حتى الآن تقارير تفيد بوقوع مصابين أو ضحايا، لكن استجابت كل من مروحيات الإدارة البحرية السويدية والنرويجية للحريق”.

وقال المتحدث باسم الإدارة البحرية، جوناس فرانزين، إن سبب الحريق هو اندلاع النار في سطح سيارة على متن السفينة، مضيفا أنه تم إرسال ثلاث مروحيات وسبع سفن إلى مكان الحادث وبدأت عملية الإخلاء.

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