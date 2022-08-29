الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مستشار تربوي يوجه نصائح مهمة لتهيئة الأبناء نفسيًا للدراسة (فيديو)
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محليات

مستشار تربوي يوجه نصائح مهمة لتهيئة الأبناء نفسيًا للدراسة (فيديو)

مستشار تربوي يوجه نصائح مهمة لتهيئة الأبناء نفسيًا للدراسة (فيديو)
٠٦:٠٨:٥٠ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه المستشار التربوي مسفر الهزاع نصائح مهمة للآباء والأمهات مع بداية العام الدراسي الجديد، لتهيئة الأبناء نفسيا.

وقال الهزاع، خلال استضافته على قناة “الإخبارية”، إنه يجب على الأسرة تنظيم وقت النوم للأبناء، ومشاركة الأبناء شراء احتياجاتهم الدراسية لتهيئتهم النفسية.

وأضاف “يجب اصطحاب الأنباء للسوق وجعله يختار، والحديث معه بشكل إيجابي، وتصوير المدرسة بأن المدرسة شيء إيجابي وليس شيء مجبر عليه “.

وتابع مسفر الهزاع:  “لا مانع من إعطاء الطفل مجموعة من الهدايا البسيطة يقدمها لمعلميه في المدرسة وزملائه في فريق العمل”.

الكلمات الدلالية:
الدراسة المدرسة تهيئة الأبناء نفسيا للمدرسة وقت النوم

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