مستشار تربوي يوجه نصائح مهمة لتهيئة الأبناء نفسيًا للدراسة (فيديو)

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وجه المستشار التربوي مسفر الهزاع نصائح مهمة للآباء والأمهات مع بداية العام الدراسي الجديد، لتهيئة الأبناء نفسيا.

وقال الهزاع، خلال استضافته على قناة “الإخبارية”، إنه يجب على الأسرة تنظيم وقت النوم للأبناء، ومشاركة الأبناء شراء احتياجاتهم الدراسية لتهيئتهم النفسية.

وأضاف “يجب اصطحاب الأنباء للسوق وجعله يختار، والحديث معه بشكل إيجابي، وتصوير المدرسة بأن المدرسة شيء إيجابي وليس شيء مجبر عليه “.

وتابع مسفر الهزاع: “لا مانع من إعطاء الطفل مجموعة من الهدايا البسيطة يقدمها لمعلميه في المدرسة وزملائه في فريق العمل”.