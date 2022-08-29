شاهد.. تساقط أمطار الخير على «عرفات» وجنوب مكة المكرمة

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انهمرت الأمطار المباركة اليوم الإثنين على جبل عرفات بمكة المكرمة والبيضاء جنوب مكة المكرمة أيضا.

وفي مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر المنطقة الطاهرة المباركة في عرفات الله وقد غمرتها السيول والأمطار، كما تظهر طريق من أحد طرق البيضاء جنوب مكة المكرمة وقد تساقطت عليها أمطار الخير والبركة.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره اليوم بمشيئة الله، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.