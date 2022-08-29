جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت جامعة الملك سعود، عن حاجتها لكوادر بشرية وطنية للعمل في المبادرات والبرامج والمشاريع التي ينفذها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية للجهات المستفيدة في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: