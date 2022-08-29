الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
إقلاع أكثر من 700 شخص عن التدخين في عسير
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إقلاع أكثر من 700 شخص عن التدخين في عسير

إقلاع أكثر من 700 شخص عن التدخين في عسير
٠٥:٣١:٤٩ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أسهمت فِرَق مكافحة التدخين في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بصحة عسير في مساعدة (763) شخصًا على الإقلاع عن التدخين، وذلك ضمن (2385) شخصًا سُجِّلوا عبر برنامج عيادات مكافحة التدخين في المرافق الصحية، خلال العام 2022م.

وأوضحت صحة عسير أنه يوجد (35) عيادة ثابتة لمكافحة التدخين بمراكز ومستشفيات المنطقه، وعدد (6) عيادات متنقلة، كان لها الأثر الفاعل في التعريف بأضرار التدخين وطرق الوقاية والإقلاع عنه، مضيفةً أنه تم القيام بـ(210) جولات على المنشآت الصحية للتعريف بنظام مكافحة التبغ والتوعية بأضراره، إلى جانب متابعة منافذ البيع.

ونفّذت العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية بأضرار التدخين للفرد والمجتمع، حيث بلغ عدد تلك المناشط (230) نشاطاً استهدفت من خلالها مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى تقديم العديد من الاستشارات الطبية الخاصة بالإقلاع عن التدخين.

الكلمات الدلالية:
إقلاع عن التدخين الصحة شباب عسير

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