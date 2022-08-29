عاجل.. العشرات من تيار الصدر يقتحمون القصر الجمهوري ببغداد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

اقتحم عشرات المتظاهرين من التيار الصدري، القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت وسائل إعلام عراقية، نقلًا عن مصدر في الرئاسة العراقية، أن عشرات المتظاهرين اقتحموا القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء.

وأوضحت أن هذا جاء بعد لحظات من إعلان قيادة العمليات المشتركة في العراق حظر التجوال الشامل في بغداد اعتبارًا من الساعة الثالثة والنصف ظهر اليوم.

وقبل قليل، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنه قرر اعتزال العمل السياسي وبشكل نهائي.

وأكد الصدر غلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر، مع غلق الصفحات التابعة للتيار على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حاول أنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي، اجتياز الحاجز الأمني والتوجه صوب الجسر المعلق.

وفي مقطع فيديو بثته قناة العربية، اقتحم أنصار التيار الصدري قاعات القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء في بغداد، حتى وصلوا إلى غرفة الرئيس.

وامتثالًا لقرار الصدر، فقد قررت اللجنة المركزية لتظاهرات التيار تعليق عملها، مؤكدة أن الشعب مصدر السلطات وله القول الفصل.

كما أكد مكتب الصدر، أنه قرر منع التدخل باسم التيار الصدري في جميع الأمور السياسية والمعاملات المتداولة في مفاصل الدولة، مع منع رفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية باسم التيار.

وأشار القيادي بالتيار الصدري صباح الساعدي، إلى أن التيار حافظ على السلمية طيلة الفترة الماضية والآن نمتثل لقرار مقتدى الصدر.

فيما قرر معتصمو التيار الصدري، بعد إعلان الصدر اعتزاله، تصعيد احتجاجاتهم داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.