الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تأجيل رحلة “أرتميس” نحو الفضاء لاستكشاف القمر بمشاركة المملكة
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تأجيل رحلة “أرتميس” نحو الفضاء لاستكشاف القمر بمشاركة المملكة

تأجيل رحلة “أرتميس” نحو الفضاء لاستكشاف القمر بمشاركة المملكة
٠٤:٣٠:٣٢ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية”ناسا”، منذ قليل، تأجيل إطلاق المرحلة الفضائية المتجهة نحو القمر بصاروخ “ارتيمس 1″، وذلك بسبب خلل في محرك من المحركات الأربعة للمركبة الفضائية.

فيما من المزمع أن تشارك المملكة في رحلة المركبة الفضائية “أرتيميس” التي تطلقها وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، من فلوريدا، لاستكشاف القمر.

ويعد الصاروخ الفضائي الذي تطلقه ناسا هو الأكثر كلفة، حيث تكلف نحو 4 مليارات دولار، في رحلة غير مأهولة، تمهيدًا لإرسال رواد الفضاء إلى القمر، بحلول العام 2024.

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ويعد هذا المشروع هو الأكبر الذي تطلقه “ناسا” منذ مشروع “ستاورن 5” أو “زحل ” الذي قاد إلى هبوط أول إنسان على سطح القمر عام 1969، علما بأن ذلك المشروع استمر بين عامي 1967- 1973.

وسبق أن أعلنت “ناسا” أنه في حال تعثر الإطلاق نتيجة الأحوال الجوية فهناك موعدان احتياطيان في 2 و 5 سبتمبر المقبل.

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