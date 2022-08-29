اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن: “الحوثي” قتل 240 مدنيًا وأصاب 655 جريحًا خلال عام

تواصل – فريق التحرير:

كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، أن جماعة الحوثي مسؤولة عن مقتل 240 مدنيًا وإصابة 655 جريحًا خلال عام.

وأشارت اللجنة إلى اندلاع مواجهات عنيفة بمحافظة تعز بين قوات الجيش وقوات موالية للحوثيين، إلى جانب مواجهات ومعارك عنيفة على جبهة الضباب، ما أسفر ٥ شهداء في صفوف الجيش.

وأكدت أن مليشيات الحوثي شنت هجومًا عنيفًا على منطقة الضباب، في محاولة للسيطرة على المنطقة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن، وأسفر عن استشهاد 10 جنود وجرح 7 أخرين.

وأوضحت أن هذا يأتي في الوقت الذي تنصب فيه جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت وتوسيع الهدنة الإنسانية والبناء عليها لاستئناف الجهود السياسية وتحقيق السلام في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: إن الحكومة وهي تنظر إلى الهجوم كتحدٍ صارخ لكل المبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام ومحاولة لتقويض جهود تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية، ولإطباق الحصار على مدينة تعز المحاصرة فعلا منذ سبعة سنوات، والتي ترفض مليشيات الحوثي الوفاء بالتزامها بفتح الطرق الرئيسة منها واليها.

وأضافت أن الحكومة لن تسمح لمليشيات الحوثي باستمرار خروقاتها وعبثها واستغلالها للهدنة والاستفادة من التزام الجانب الحكومي بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية على حساب خيارات اليمنيين وتطلعاتهم الى السلام والاستقرار وتحمل المليشيات الحوثية عواقب ذلك”.

وأكدت أن الحكومة، دعت المبعوث الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية لجماعة الحوثي في تعز، خاصة وأنها تأتي في ظل تواجد الفريق العسكري في العاصمة الأردنية تحت رعايته لمناقشة ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع الخروقات العسكرية للهدنة.

كما دعت الحكومة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية لتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية.