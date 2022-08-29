استشاري: تخويف الآخرين يمكن أن يؤدي إلى الوفاة

تواصل – فريق التحرير:

انتقد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين د.خالد النمر، المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة الذي يظهر تخويف الآخرين، ويستخدمه كثير من المؤثرين عبر السوشيال ميديا، معتبرًا أنه ليس محتوى يفتخر به.

وحذر النمر من أن تخويف الآخرين ممكن أن يؤدي إلى الوفاة، وفي أحسن الأحوال، الجلطة أو الإغماء، كما أنه يُعرّض المرضى إلى مضاعفات.

وأورد استشاري أمراض القلب، عن حالة امرأة أصيبت بجلطة نتيجة تخويف أبنائها لها، وهذا معروف في العلم، بأن الضغط الانفعالي قد يؤدي إلى هذه المضاعفات.

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