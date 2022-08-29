الأولى من نوعها.. نقل أعضاء مريض متوفى دماغيًا من القنفذة إلى الرياض

تواصل – واس

تمكّن بفضل الله فريق طبي متخصص في زراعة الأعضاء من إجراء عملية بالقنفذة لنقل أعضاء مريض متوفى دماغيًا بمستشفى القنفذة العام إلى مريض آخر بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وحضر الفريق الطبي إلى محافظة القنفذة وجرى التواصل مع أهل المتوفي دماغيًا وأخذ الموافقة منهم، وبعد التنسيق واستكمال الإجراءات جرى تجهيز غرفة العمليات لإجراء العملية.

كما جهّزت صحة القنفذة الفرق الإسعافية والميدانية للنقل ومتابعة إجراءات نقل الفريق الطبي للمطار، حيث استغرقت العملية 3 ساعات جرى خلالها استئصال الكلى ونقلها إلى الرياض.

يُذكر أن مستشفى القنفذة العام أجرى منذ بداية العام الحالي أكثر من 900 عملية جراحية متنوعة بقسم العمليات ويقدم خدماته في تخصصات طبية مختلفة وتبلغ سعته السريرية 150 سريرًا.

اقرأ أيضًا:

مستشفى الرس العام ينجح في إنقاذ طفل مصاب بكسور بالجمجمة بسبب حادث دهس

جراحة ناجحة بالمنظار لمريضة تعاني من حمل خارج الرحم بمستشفى نجران