أسعار الذهب تواصل التراجع في أسواق المملكة

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استمر تراجع أسعار الذهب، اليوم، داخل أسواق المملكة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 207.86 ريال، أي ما يعادل 55.43 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 190.53 ريال/ 50.81 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 181.87 ريال/ 48.50 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 155.89 ريال/ 41.57 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6465 ريال/ 1724 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6468.75 ريال/ 1725 دولارًا.

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وعالميا سجّلت أسعار الذهب اليوم، تراجعًا إلى أدنى مستوياتها منذ شهر، بعد أن أدى استمرار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية بهدف خفض التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1721.16 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 27 يوليو عند 1720.31 دولارًا .

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1732.30 دولارًا.