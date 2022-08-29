بالصور.. مزايا لا يعرفها كثيرون في “تليجرام”

تواصل – فريق التحرير:

يستخدم كثيرون تطبيق تليجرام، ورغم أنه منصة للتراسل الفوري والرسائل القصيرة – يشبهه كثيرون بتطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا – إلا أنه يختلف في إعداداته ومميزاته، بل وأسباب استخدامه كثيرًا.

فيما نشر موقع “بيزنس إنسايدر”، المتخصص في التقارير التكنولوجية، ومتابعة منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من الميزات الخفية التي يمكن الاستفادة منها عبر تطبيق تليجرام.

وربما لا يعرف كثيرون هذه المميزات، وهي:

إغلاق الدردشة

يوفر تطبيق تليجرام ميزة إغلاق المحادثات الخاصة، بشكل مختلف عن الميزة الشهيرة التي يتمتع بها غالبية تطبيقات المحادثات النصية، بتأمين المحادثة على أن لا تظهر لأي طرف ثالث خارج المشاركين بها.

وهذه الميزة، تحمي ما تحتويه المحادثات النصية من أي شخص قد يحمل هاتفك الخاص ويبدأ في تفقد ما به من رسائل.

ويمكن تفعيل هذه الخاصية عبر خانة الخصوصية والأمان على التطبيق لهواتف آيفون وأندرويد.

الحذف الذاتي للحساب

كما يتيح تليجرام، تعيين فترة محددة لحذف حسابك بالكامل بشكل تلقائي بعد انتهائها، حيث يستطيع المستخدم أن يحدد مدة زمنية إذا استمر خلالها في عدم استخدام حسابه، يقوم الحساب بحذف نفسه تلقائيًا، وتصلح لحالات الوفاة أو فقدان الهاتف أو نسيان كلمات المرور، ويمكن تعيين هذه الفترة من شهر إلى عام.

استخدام أكثر من حساب في نفس الوقت

كما لا يلزمك تليجرام باستخدام شريحة خط هاتف لاستخدامه، ولا يلزمك أيضًا باستخدام حساب وحيد، إذ يمكنك امتلاك أكثر من حساب على تليجرام في نفس الوقت.

يمكن تعيين هذه الخاصية بالدخول على قائمة إعدادات التطبيق، ثم الدخول على خانة إضافة حساب آخر، والبدء في إجراءات إنشاء حساب إضافي لك يمكنك استخدامه عبر هاتفك.

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