الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
320 مليون ريال حجم الاستثمارات بين المملكة وتايلاند
بالمرسوم الملكي.. الهيئة العامة للعقار تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني
مقتل 6 في حادثتي إطلاق نار بالولايات المتحدة
“سكني”: تسليم 594 وحدة لمستفيدي مشروع واحة الخميس في عسير
القبض على مقيم لإيوائه 8 مخالفين لنظام أمن الحدود بخميس مشيط
“الدفاع الروسية”: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “سوخوي 25”

أحدث الأخبار

320 مليون ريال حجم الاستثمارات بين المملكة وتايلاند

320 مليون ريال حجم الاستثمارات بين المملكة وتايلاند
٠١:٣٢:٥٦ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

استضاف اتحاد الغرف، اليوم، ملتقى الأعمال السعودي التايلندي، بحضور نائب رئيس الوزراء التايلندي، الذي شهد الإعلان عن عدد من الاتفاقيات، أبرزها إنشاء مجلس أعمال سعودي تايلندي.

فيما جرى توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وبحسب ما أعلنت “الإخبارية” بلغ حجم الاستثمارات بين المملكة وتايلاند نحو 320 مليون ريال.

من جانبه، أكد أمين عام اتحاد الغرف حسين العبد القادر، أن إنشاء مجلس الأعمال السعودي التايلندي يأتي بهدف تعزيز التبادل التجاري وبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وعرض نائب رئيس الوزراء التايلاندي الفرص الاستثمارية للملكة في بلاده، فيما تناولت المناقشات تعزيز دور قطاع السياحة العلاجية في المملكة، وأعقب العرض، اجتماعات بين المستثمرين من المملكة وتايلاند لبحث مجالات التعاون المشتركة.

اقرأ أيضًا:

23 تريليون دولار.. خسائر هائلة للاقتصاد العالمي جراء التغير المناخي

“المالية”: رؤية 2030 حققت الخروج من عباءة الاقتصاد الريعي إلى المنتج

الكلمات الدلالية:
اتحاد الغرف السعودي اتفاقيات تجارية المملكة وتايلاند حجم الاستثمارات ملتقي الأعمال السعودي التايلندي نائب رئيس وزراء تايلاند

مواد ذات صلة

المزيد
تعيين «السويلم» متحدثاً رسمياً لوزارة الإسكان

تعيين «السويلم» متحدثاً رسمياً لوزارة الإسكان

منذ 5 سنوات
«التعليم» تضع 3 شروط لتركيب كاميرات المراقبة داخل المدارس

«التعليم» تضع 3 شروط لتركيب كاميرات المراقبة داخل المدارس

منذ 6 سنوات
«الإنذار المبكر» ينبّه: أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية

«الإنذار المبكر» ينبّه: أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية

منذ 5 سنوات
رافضاً الضرائب على المواطن والمقيم.. “الشورى”: اقتصادنا قوي والنظام يمنع

رافضاً الضرائب على المواطن والمقيم.. “الشورى”: اقتصادنا قوي والنظام يمنع

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *