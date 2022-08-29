320 مليون ريال حجم الاستثمارات بين المملكة وتايلاند

تواصل – فريق التحرير:

استضاف اتحاد الغرف، اليوم، ملتقى الأعمال السعودي التايلندي، بحضور نائب رئيس الوزراء التايلندي، الذي شهد الإعلان عن عدد من الاتفاقيات، أبرزها إنشاء مجلس أعمال سعودي تايلندي.

فيما جرى توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وبحسب ما أعلنت “الإخبارية” بلغ حجم الاستثمارات بين المملكة وتايلاند نحو 320 مليون ريال.

من جانبه، أكد أمين عام اتحاد الغرف حسين العبد القادر، أن إنشاء مجلس الأعمال السعودي التايلندي يأتي بهدف تعزيز التبادل التجاري وبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وعرض نائب رئيس الوزراء التايلاندي الفرص الاستثمارية للملكة في بلاده، فيما تناولت المناقشات تعزيز دور قطاع السياحة العلاجية في المملكة، وأعقب العرض، اجتماعات بين المستثمرين من المملكة وتايلاند لبحث مجالات التعاون المشتركة.

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